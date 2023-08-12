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        Financell´den deprem bölgesindeki işletmelere özel GES finansmanı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 10:22
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        Financell´den deprem bölgesindeki işletmelere özel GES finansmanı
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        HATAY, (DHA)Turkcell´in finansman alanında faaliyet gösteren iştiraki Financell, afet bölgesinde sürdürülebilir bir kalkınma hedefiyle depremden etkilenen firmaların enerjilerini güneşten alabilmelerini desteklemek için `Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi´ ürününü, finansman arayışındaki yerel işletmelere sunduğunu duyurdu.Bölgedeki işletmelerin Güneş Enerjisi Sistemleri (GES) kurmalarını desteklemek amacıyla Financell, üretimin yeniden canlanması için avantajlı imkânlarla bölgeye özel `Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi´ hayata geçirdiğini duyurdu. Kredi ile deprem bölgesindeki işletmelere özel finansman sağlamayı hedefleyen şirket, GES projelerine uygun faiz oranı ve erteleme imkânları da sunduklarını açıkladı. "ŞEHİRLER YENİDEN YAPILANIRKEN KATKI SAĞLAMAYI HEDEFLİYORUZ" `Güneş Enerjisi Sistemleri Kredisi´nin detaylarını depremzede iş insanlarıyla Hatay´da bir araya gelerek ifade eden Financell´in Genel Müdürü Korhan Bilek, şunları söyledi: "Gönül Bağı Projeleri kapsamında sürdürülebilir enerji projelerini, finansman ile buluşturuyoruz. Güneş Enerjisi Santralleri, bölge ikliminin cömertçe sunduğu güneş ışınlarını elektrik enerjisine çevirerek firmaların üretim için ihtiyaç duydukları enerjiyi kendilerinin üretmesini sağlıyor. Böylece önemli bir üretim maliyeti kalemi olan enerji gideri öngörülebilir hale geliyor. Ayrıca çevre dostu ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan GES projeleri, Türkiye´nin enerji bağımsızlığı ve enerji arzının güvenilirliği için de hayati bir öneme sahip. Ancak güneş enerjisi santrallerinin kurulumu, yatırım maliyetleri ile birlikte önemli finansman ihtiyacını beraberinde getiriyor. Biz Financell olarak, Türkiye´deki sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunarak güneş enerjisi sektörünün büyümesi ve gelişmesinde öncü finansman kuruluşlarından biri olmak için çalışıyoruz. Turkcell Grubu olarak da karbon net sıfır hedefimizle, yenilenebilir enerjiyi yalnızca tüketen değil üreten bir şirket olma yolunda ilerliyoruz. Ülkemizi derinden sarsan depremlerden etkilenen şehirler yeniden yapılanırken, çevreye etki eden operasyonların mümkün olduğunca insan yaşamı ve sağlığına uygun tesis edilmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz." DHA-Ekonomi Türkiye-Hatay / Merkez DHA

        2023-08-12 10:21:40

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