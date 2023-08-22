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        Bir haftadır aranan kadın, zeytinlikte ölü bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 17:20 Güncelleme: 22.08.2023 - 17:21
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        Bir haftadır aranan kadın, zeytinlikte ölü bulundu
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        Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde 7 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yasemin Ünlü (36), zeytinlikte ölü bulundu. Ünlü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi´nde yaşayan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama başlattı. Ekipler en son Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü´nün zeytinlikte cesedini buldu.

        Ünlü´nün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Samim SELÇUK

        2023-08-22 17:19:08

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