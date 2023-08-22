Bir haftadır aranan kadın, zeytinlikte ölü bulundu
Samim SELÇUK/ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde 7 gündür kayıp ihbarıyla aranan Yasemin Ünlü (36), zeytinlikte ölü bulundu. Ünlü'nün ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.
Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi´nde yaşayan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama başlattı. Ekipler en son Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü´nün zeytinlikte cesedini buldu.
Ünlü´nün cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay Samim SELÇUK
2023-08-22 17:19:08