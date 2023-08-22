Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 23:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

        Olay, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şüpheliler tarafından izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin kazı alanında yaptığı aramada jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Samim SELÇUK

        2023-08-22 23:16:57

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çanakkale'de korkutan yangın
        Çanakkale'de korkutan yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Memura zam teklifinde 3. randevu
        Memura zam teklifinde 3. randevu
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        Danimarka maslahatgüzarı Dışişleri'ne çağrıldı
        TFF'den erteleme kararı!
        TFF'den erteleme kararı!
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        İnanılmaz kaza! Kamyon aracın üzerine düştü
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Beşiktaş'ta Ramos istifası!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Vale cinayetinde şüpheliler aracı bırakıp kaçtı!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Pusu kurulan araçtaki çocuk hayatını kaybetti!
        Süper Lig'de 2. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 2. haftanın panoraması!
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Dalgıç polisler eğitim dalışında buldu
        Manchester'a gidiyor!
        Manchester'a gidiyor!
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Yangınlar sürüyor: Yunanistan'da 18 kişinin cansız bedeni bulundu
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'vergisiz telefon' açıklaması
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        12 kişi hayatını kaybetmişti! Nedeni belli oldu
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti!
        Yeniler alev aldı!
        Yeniler alev aldı!
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        VAR hakemlerine rağmen 3 puan
        12 yıl sonra ilki başardı!
        12 yıl sonra ilki başardı!
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?
        Hangi telefonlar yerli statüsünde?

        Benzer Haberler

        Hatay'da bir kişi tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini yaraladı
        Hatay'da bir kişi tartıştığı kayınpederini öldürdü, eşini yaraladı
        Hatay'da boş arazideki hurdalar yandı
        Hatay'da boş arazideki hurdalar yandı
        AK Parti'li Hüseyin Yayman, Samandağ'da muhtarlarla bir araya geldi
        AK Parti'li Hüseyin Yayman, Samandağ'da muhtarlarla bir araya geldi
        Hatay'da kundaklama şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da kundaklama şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Hatay'da kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
        Bir haftadır aranan kadın, zeytinlikte ölü bulundu
        Bir haftadır aranan kadın, zeytinlikte ölü bulundu