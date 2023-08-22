Hatay'da kaçak kazıya jandarmadan suçüstü: 4 gözaltı
Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Olay, ilçeye bağlı Kapısuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede şüpheliler tarafından izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenlediği operasyonla 4 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Ekiplerin kazı alanında yaptığı aramada jeneratör, kırıcı, hilti, güneş paneli, ip, kazma, kürek, dedektör, dedektör başlığı ve kumandası ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Samim SELÇUK
2023-08-22 23:16:57