Hatay'da 2 otomobili kundaklayan şüpheli tutuklandı
Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY´ın Antakya ilçesinde iki otomobili kundaklayan şüpheli, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 18 Ağustos'ta Serinyol Mahallesi'nde iki otomobilin kundaklanmasına ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda olaya ilgili bir şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. (DHA)
DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Samim SELÇUK
2023-08-22 23:34:22