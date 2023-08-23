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        Boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı, kayınpederini öldürüp kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 00:17 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:18
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        Boşanmak isteyen eşini tüfekle ağır yaraladı, kayınpederini öldürüp kaçtı
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        Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY'ın Altınözü ilçesinde Hüseyin Bayraktar (33), kendisinden boşanmak isteyen eşi Rakkuş Bayraktar'ı (25) pompalı tüfekle vurarak ağır yaraladı, aynı silahla kayınpederi İyed Bayraktar'ı (58) öldürdü. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kıyıgören Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, Rakkuş Bayraktar, eşi Hüseyin Bayraktar´dan ayrılmak istediği için babasının evine gitti. Bir süre sonra Hüseyin Bayraktar da yanına pompalı tüfek alarak kayınpederinin evine gidip eşiyle konuşmak istedi. Burada Hüseyin ve Rakkuş Bayraktar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında yanındaki pompalı tüfekle eşine ve kayınpederi İyed Bayraktar'a ateş açan Hüseyin Bayraktar, daha sonra evden ayrılarak kayıplara karıştı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan baba ve kızı kanlar içerisinde kalırken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İyed Bayraktar'ın yaşamını yitirdiği belirlenirken, kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Jandarma, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

        2023-08-23 00:16:49

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