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        Deprem çadırından tıp fakültesine

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 11:10 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:11
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        Deprem çadırından tıp fakültesine
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        Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)HATAY'ın İskenderun ilçesinde deprem felaketinden sonra çadır ve konteyner kentte Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanıp, Türkiye 18'incisi olan Yusuf Yıldız (18), Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde Esentepe Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören 7 çocuklu Yıldız ailesi, çadırda yaşamaya başladı. Kamyon şoförü Mehmet (53) ve ev kadını Sabiha Yıldız (53) çiftinin, doktor olma hayali kuran Paşa Karaca Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi, en küçük çocukları Yusuf Yıldız, yüz yüze eğitimin aksaması nedeniyle okuluna gidemedi. YKS'ye hazırlanan Yıldız, veda ettikleri evlerinden getirdiği kitaplarıyla çadırda zor şartlar altında ders çalışmaya devam etti. Daha sonra ailesi ile konteyner kente yerleşen Yıldız, bir dershaneden aldığı destekle hazırlıklarını sürdürdü. Yıldız, 17 Haziran'da girdiği TYT'de ek puanla Türkiye 18'incisi oldu. AYT'de ise sayısalda 528 puan alan Yıldız, büyük mutluluk yaşadı. Yusuf Yıldız, 6'ncı sıra tercihi olan Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

        2023-08-23 11:09:44

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