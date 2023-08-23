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        Hatay'da orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan 5 hırsız İHA sayesinde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 21:06 Güncelleme: 23.08.2023 - 21:07
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        Hatay'da orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan 5 hırsız İHA sayesinde yakalandı
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        Samim SELÇUK/ HATAY, (DHA)HATAY'da polis ekiplerinin insansız hava aracı (İHA) destekli denetimlerinde, orta ve ağır hasarlı binalara girerek hırsızlık yapan 5 şüpheli suçüstü yakalandı. 

        İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi´nde bulunan orta ve ağır hasarlı binaları İHA desteğiyle denetlediği sırada 2 otomobille 5 kişinin hasarlı binaya girdiğini tespit etti. Apartmana operasyon düzenleyen ekipler, hırsızlık yapan İ.G., H.H.İ., A.A.İ., M.S. ve M.Z.yi, çaldıkları kapı, pencere ve doğal gaz petekleriyle birlikte suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Antakya Samim SELÇUK

        2023-08-23 21:05:22

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