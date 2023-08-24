Hatay'da kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin, açlık ve susuzluktan ölmüş
Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. Ünlü, toprağa verildi.
Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi´nde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü´nün zeytinlikte cesedini buldu.
Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü´nün cenazesi, Yunushan Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ
Öte yandan, Yasemin Ünlü´nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK
2023-08-24 00:13:38