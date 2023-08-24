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        Hatay'da kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin, açlık ve susuzluktan ölmüş

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 00:14 Güncelleme: 24.08.2023 - 00:15
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        Hatay'da kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin, açlık ve susuzluktan ölmüş
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        Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ (Hatay), (DHA)HATAY´ın Altınözü ilçesinde kayıp olarak aranan ve 7 gün sonra cesedi bulunan Yasemin Ünlü'nün (36), ön otopsi raporuna göre açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi. Ünlü, toprağa verildi. 

        Altınözü ilçesi Yunushan Mahallesi´nde oturan Yasemin Ünlü, 15 Ağustos günü evinden çıktıktan sonra geri dönmedi. Ailesinin ihbarı üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Ekipler, 22 Ağustos günü Akdarı ve Akamber mahallelerinde yaptığı aramalarda Ünlü´nün zeytinlikte cesedini buldu.

        Otopsisinin ardından ailesine teslim edilen Ünlü´nün cenazesi, Yunushan Mezarlığı´nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        AÇLIK VE SUSUZLUKTAN ÖLMÜŞ

        Öte yandan, Yasemin Ünlü´nün ön otopsi raporuna göre, açlık ve susuzluktan öldüğü öğrenildi.(DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Altınözü Samim SELÇUK

        2023-08-24 00:13:38

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