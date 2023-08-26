Antakya Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)ANTAKYA Körfezi´nde Hatay´ın Yayladağı ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Antakya Körfezi olan, Yayladağı bölgesine yakın 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.17'de yaşanan deprem, 10.34 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

2023-08-26 13:32:51