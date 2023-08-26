Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Antakya Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 13:33 Güncelleme: 26.08.2023 - 13:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antakya Körfezi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)ANTAKYA Körfezi´nde Hatay´ın Yayladağı ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Antakya Körfezi olan, Yayladağı bölgesine yakın 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.17'de yaşanan deprem, 10.34 kilometre derinlikte kaydedildi. İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-26 13:32:51

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Erkek arkadaşını öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        "Acı verici bir idman"
        "Acı verici bir idman"
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        Oğlu, eşini öldürmüştü! Anne konuştu!
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        O anlar kamerada! Otoparkın önünde kurşun yağmuru!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Ölümlü otobüs kazalarının ardından kaptan şoförler için flaş öneri!
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Sitenin bahçesinde oynuyordu! Öldüren ihmâl!
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Sünnet düğününde çıkan yemek kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 ağır yaralı
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Masaj yaptırdıktan sonra! Ağrılarınız azalıyor ve rahatlıyor musunuz?
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Polonya'da ölü sayısı 7'ye çıktı! Lejyonella bakterisi!
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı
        Hatay'da depremzede öğrenciler, Sahil Güvenlik ekipleriyle dalış yaptı
        Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
        Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
        Hatay'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Hatay'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Hatay'da konteyner restoranda çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da konteyner restoranda çıkan yangın söndürüldü
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hatay'da esnafla buluştu
        TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hatay'da esnafla buluştu