Hatayspor, Alanya hazırlıklarını tamamladı

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)- HATAYSPOR, Süper Lig'in 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen ve 1 saat süren idmanda hava topu ve taktik çalışması yapıldı. Maç öncesi tüm hazırlıklarını tamamlayan Atakaş Hatayspor, bugün saat 18.30´da hava yoluyla maçın oynanacağı Alanya´ya hareket edecek. Atakaş Hatayspor´un Alanyaspor´a konuk olacağı karşılaşma yarın saat 21.45´te başlayacak. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

2023-08-26 15:15:14