Kamp ateşi, çadırı yaktı

Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'ın Erzin ilçesinde sahilde tatilcilerin kaldığı çadır, kamp ateşinin sıçramasıyla yandı.
İlçeye bağlı Burnaz sahilinde saat 23.00 sıralarında tatilcilerin yaktığı kamp ateşi, yakındaki çadıra sıçradı. Alevler çadırı sararken, ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Çadır kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2023-08-27 17:53:01