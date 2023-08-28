Hatay'da 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)HATAY'da depremde ağır hasar alan 16 katlı rezidans, dinamitle kontrollü yıkıldı; o anlar kameraya yansıdı.

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde 16 katlı rezidansın A blokunun ardından B bloku da dinamit kullanılarak yıkıldı. Kontrollü olarak yapılan yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

2023-08-28 12:13:07