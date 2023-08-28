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        Hatay'da 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:14 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:15
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        Hatay'da 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı
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        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)HATAY'da depremde ağır hasar alan 16 katlı rezidans, dinamitle kontrollü yıkıldı; o anlar kameraya yansıdı.

        Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde 16 katlı rezidansın A blokunun ardından B bloku da dinamit kullanılarak yıkıldı. Kontrollü olarak yapılan yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Binanın yerle bir olduğu anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-28 12:13:07

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