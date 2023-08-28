Hatay'da şiddetli yağış sırasında ağır hasarlı 2 katlı bina çöktü

Samim SELÇUKUfuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)HATAY´ın Samandağ ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sırasında depremde ağır hasar gören 2 katlı bina çöktü. İskenderun'da ise sık sık su basan Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı uyarı' ile meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmasını istediği Hatay'da şiddetli yağış etkisini gösterdi. Samandağ ilçesi Atatürk Caddesi´nde 2 katlı ağır hasarlı bina, yağış sırasında çöktü. Binanın çökme anı, cep telefonu kameralarıyla kayda alındı. İhbar üzerine caddeye AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Binada inceleme yapan AFAD ve itfaiye ekipleri, yaşam belirtisine rastlamadı.

Yetkililer, Samandağlı vatandaşlara ağır hasarlı binalardan uzak durması konusunda uyarılarda bulundu.

İSKENDERUN'DA SU BASKINI

İskenderun ilçesinde ise sağanak ve fırtınayla birlikte daha önce de depremden sonra sık sık deniz suyunun bastığı Atatürk Anıt Alanı'nda su seviyesi yükseldi. 30 Ağustos Zafer Bayramı için kurulan tören alanında brandalar uçtu. İşçiler, brandaları tutabilmek için uzun uğraş verdi. Bazı konteynerlerde depremzedelerin eşyaları ıslandı.

Bölgede etkisini azaltan yağış, devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Samandağı Samim SELÇUK

2023-08-28 13:22:28