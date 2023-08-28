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        Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 22:13 Güncelleme: 28.08.2023 - 22:14
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        Hatayspor, Faouzi Ghoulam'ı kadrosuna kattı
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        Samim SELÇUK/HATAY, (DHA) Hatayspor, 32 yaşındaki sol bek Faouzi Ghoulam´ı renklerine bağladı.

        Tecrübeli futbolcu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Hatayspor kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Saint-Etienne, Angers takımlarında oynayan ve uzun yıllar Napoli forması giyen, tecrübeli sol bek Faouzi Ghoulam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladık. Faouzi Ghoulam, sağlık kontrolünden geçtikten sonra TFF Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bireysel çalışmalarına başladı" ifadelerine yer verildi.

        DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Samim SELÇUK

        2023-08-28 22:12:43

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