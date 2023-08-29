İskenderun'da depremzede sporcular, Zafer Bayramı Turnuvası'nda ok attı

Ufuk AKTUĞ/ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)İSKENDERUN Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte depremzede sporcular, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, 'Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası' ile kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 150 depremzede okçunun katıldığı Geleneksel Türk Okçuluk Turnuvası düzenlendi. İskenderun İlçe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya, depremden etkilenen Gaziantep, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Hatay'ın yanı sıra Mersin'den toplam 6 kulüp katıldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferit Ali Gündel, "Yoğun katılım oldu. Geçen seneye göre az, depremin büyük etkisi oldu" dedi.

Turnuvaya katılan depremin etkisini yaşamış depremzede öğrenciler de her koşulda Ata sporunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yarışmaya katılan okçular

Ok atan sporculardan görüntüler

- Hedefi vuran sporcularDHA-Spor Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ

2023-08-29 12:45:45