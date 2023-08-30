7 yaşındaki Hifa'nın köpeğini çaldılar
Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Erzin ilçesinde Hifa Çoban´ın (7) evlerinin önünde gezen `Çıtır´ isimli köpeği, motosikletli 2 kişi tarafından çalındı. Gözyaşı döken Hifa, şüphelilerin köpeğini geri getirmesini istedi.
Olay, dün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yeşiltepe Mahallesi´nde meydana geldi. Hifa Çoban´ın beslediği Maltese Terrier cinsi 'Çıtır' isimli köpek, evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Kısa süre sonra köpeğin evin çevresinde olmadığını fark eden Çoban ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, motosikletle evin önüne gelen 2 kişinin köpeği kucaklayarak götürdüğünü gören aile, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayın ardından gözyaşı döken Hifa Çoban, Çıtır'ı çok sevdiğini belirerek, şüphelilerin köpeğini getirmesini istedi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER
2023-08-30 13:59:01