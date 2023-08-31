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        7 yaşındaki Hifa'nın çalınan köpeği 'Çıtır', bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 16:09 Güncelleme: 31.08.2023 - 16:10
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        7 yaşındaki Hifa'nın çalınan köpeği 'Çıtır', bulundu
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        Mehmet SOYER/ERZİN (Hatay), (DHA)HATAY'da, Hifa Çoban'ın (7), evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 kişinin çaldığı 'Çıtır' isimli köpeği, jandarma tarafından bulundu. Çoban, mutluluğunu köpeğine sarılarak yaşadı.

        Olay, önceki sabah, Erzin ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Evin küçük kızı Hifa Çoban'ın beslediği Maltese Terrier cinsi 'Çıtır' isimli köpek, evlerinin önünde gezerken motosikletli 2 şüpheli tarafından çalındı. Köpeğin evin çevresinde olmadığını fark eden Çoban ailesi, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Görüntülerde, motosikletle evin önüne gelen 2 kişinin köpeği kucaklayıp götürdüğünü gören aile, polise haber verdi. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Gözyaşı döken Hifa Çoban, Çıtır'ı çok sevdiğini belirerek, şüphelilerin köpeğini getirmesini istedi. Jandarma ekipleri, bir evin bahçesinde terk edilmiş halde bulunan köpeği, aileye teslim etti. Köpeğine kavuşan Hifa, büyük mutluluk yaşadığını söyledi ve sevincini de Çıtır'a sarılarak gösterdi. Aile ise köpeği çalan şüphelilerden şikayetçi olmadı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Erzin Mehmet SOYER

        2023-08-31 16:08:44

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