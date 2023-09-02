Hatayspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Samim SELÇUK/HATAY, (DHA)Hatayspor, Süper Lig/sı 4'üncü haftasında Mersin Stadyumu´nda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Güney derbisi olarak nitelendirilen maça özel olarak hazırlanan Hatayspor´un Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman 1 saat sürdü. Pas drili ve taktik çalışması yapılan antrenmanın ardından maç öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Atakaş Hatayspor, öğleden sonra hava yoluyla Adana'ya, ordan kara yoluyla Mersin'e hareket edecek ve kampa girerek maç saatini bekleyecek. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Hatay Samim SELÇUK

2023-09-02 14:09:26