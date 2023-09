Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay şehir merkezinin inşası için ilk kazmayı vuruyoruz

HATAY, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne video konferans bağlantısıyla katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hatay'da 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanın, Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün, Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katıldığı Hatay Kentsel Dönüşüm Projesi Toplu Temel Atma Töreni'ne video konferans bağlantısıyla katıldı. 3 ayrı noktada toplamda 5 bin bağımsız bölümün temelinin atıldığı törende bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Öncelikle 28 Mayıs seçimlerinde şahsımıza verdiği destek için Hatay halkına teşekkür ediyorum. Hataylı vatandaşlarımız yüzde 50,15 oy oranıyla bize olan inançlarını ve itimatlarını tekrar gösterdiler. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi gelecek 5 sene boyunca tüm Türkiye ile birlikte Hatay'ın da güvenine layık olmaya çalışacağız. Sizlere olan şükran borcumuzu daha çok çalışarak daha fazla eser ve hizmet üreterek ödeyeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinde ve onları takip eden artçı sarsıntılarda hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremin üzerinden 209 gün geçmiş olsa da yüreklerimizde açtığı yaralar halen tazeliğini koruyor. Enkazların altında kalarak aramızdan ayrılan hiçbir insanımızı unutmadık, unutmayacağız. Depremin ilk günlerinden itibaren bu konudaki hassasiyetlerimizi gösterdik. Deprem bölgesinde yaşayan kardeşlerimizi asla yalnız bırakmadık. Seçim döneminde depremzedelere bedava ev sözü verenler hem sözlerini hem de Hatay ile birlikte diğer şehirlerimizin de yolunu unuttu. Biz ise depremzede şehirlerimizi en az birkaç kez ziyaret ederek, hem vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirdik hem de yürütülen çalışmaları yerinde görme imkanı bulduk. Aynı şekilde şov peşinde koşan deprem turistleri çekip gittikten sonra bile Hatay ile kardeş ilan ettiğimiz 94 belediyemiz, başkanları ve ekipleriyle Hatay halkının yanında olmaya devam etti. Depremin siyasetini ve istismarını yapanlardan değil, depremzedelerin acılarını paylaşanlardan yüreklerine omuz verenlerden olduk. Sırf oy tercihlerinden dolayı depremzedelerimize hakaret edenlerden değil, siyasi görüşüne bakmadan 85 milyonun tamamını kucaklayanlardan olduk" dedi.

'DEPREMİN YIKTIĞI ŞEHİRLERİMİZİ AYAĞA KALDIRMAKTA KARARLIYIZ'

Hatay'da sağlık projelerinin takibini yaptıklarını, onları da şehre kazandıracaklarının belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hatay'ımızı en son 28 Mayıs seçimlerinden bir hafta önce ziyaret etmiş, hem sizlerle dertleşmiş hem de Defne Devlet Hastanesi'ni açmıştık. Birilerinin tek kare fotoğraf üzerinden aleyhinde adeta bir linç kampanyası yürüttüğü hastanemiz, sahadaki zorluklara rağmen o günden bugüne Hataylı kardeşlerimize hizmet ediyor. Diğer sağlık projelerimizin de takibini yapıyoruz. Söz verdiğimiz şekilde inşallah onları da şehrimize kazandıracağız. Deprem bölgesini sadece fotoğraflardan görenler, 11 ilimizi etkileyen afetin büyüklüğünü anlamakta zorlanıyor. Özellikle depremin hemen ardından bölgeye yaptığımız ziyaretlerde nasıl bir afetle karşı karşıya kaldığımızı görmüştük. Hatay ve ilçelerinin asrın felaketini yaşadığı tartışma götürmez bir gerçektir. Aynı şekilde devletimizin tüm sıkıntılara rağmen depremin yaralarını sarma konusundaki iradesi ve çabaları da bir başka hakikattir. Ekonomisi ne kadar güçlü olursa olsun böyle bir felaketin altından kalkabilecek ülkelerin sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Burada şu hususun altını çizerek, tekrar ifade etmek isterim. Çeşitli zorluklarla sorunlarla irademizi aşan bazı hususlarla karşılaşsak da depremin yıktığı şehirlerimizi Allah'ın izniyle ayağa kaldırmakta kararlıyız" dedi.

'ŞEHİR MERKEZİNİN İNŞASI İÇİN İLK KAZMAYI VURUYORUZ'

Afet bölgesinde yaşayanların sıkıntılarını çok iyi bildiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımızın kalıcı konutlara kavuşma isteklerinin de farkındayız. Biz de bu talep ve beklentileri karşılamak ve sizleri bir an önce güvenli ve yeni yuvalarınıza kavuşturmak için gecegündüz demeden çalışıyoruz. Kısa süre önce Kahramanmaraş ve Adıyaman'da canlı bağlantı yoluyla binlerce deprem konutunun temelini attık. Aynı sevinci bugün siz Hataylı kardeşlerimizle yaşıyoruz. Hatay'da 254 bin 195 konut zarar görmüştü. Şu anda Hatay'da 32 bin 600 konut 7 bin 800 köy evi ve depo olmak üzere toplam 40 bin 400 bağımsız bölümün inşası devam ediyor. Bugün bunlara yenilerini ekliyoruz. Toplam 5 bin bağımsız bölümün temellerini atıyoruz. Antakya'da zarar gören Uzun Çarşı'yı ihya etmek için 600 dükkanı Antakya Atatürk Caddesi'nde yerinde dönüşüm kapsamında konut ve dükkandan oluşan 3 bin 500 bağımsız bölümün Arsuz'da rezerv alanlarda 900 bağımsız bölümün yapımına başlıyoruz. Bugün temellerini attığımız projelerimizle birlikte Hatay'ın kent meydanının, şehir merkezinin inşası için de ilk kazmayı vuruyoruz. Yerinde dönüşüm projemize Hataylı kardeşlerimizin gösterdiği ilgiden memnuniyet duyuyoruz. Projelerimize Hatay merkez ve ilçelerinden toplam 86 bin kişi başvuru yaptı. Proje kapsamında biz hem hibe hem de kredi desteği vereceğiz. Vatandaşımız da bakanlık desteği ve teşvikiyle evlerini yapacak. Vergi, harç, yapı denetim gibi her türlü masraftan muaf olacaklar. Bakanlığımız ruhsattan meskene kadar tüm süreci denetleyecek. Böylece inşa edilen konutların depreme dayanıklılığıyla ilgili zihinlerde hiçbir soru işareti oluşmayacak. Hatay Havalimanı'nın projesi tamamlandı. Kısa sürede yapımına başlıyoruz. Şehrimizin her türlü meselesi gibi diğer projelerin de yakın takibimde olduğunu bilmenizi istiyorum." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Hatay / Merkez Akif ÖZDEMİR

2023-09-02 20:05:07