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        Hatayspor, Rivas´ı renklerine bağladı

        Süper Ligekiplerinden Hatayspor, Honduraslı kanat oyuncusu Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 23:05 Güncelleme: 07.09.2023 - 23:06
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        Hatayspor, Rivas´ı renklerine bağladı
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        Hatayspor, daha önce Regina ve Inter forması giyen 25 yaşındaki Honduraslı Rigoberto Rivas ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Rigaberto Rivas! Daha önce Regina ve Inter forması giyen, Honduras milli takımının 25 yaşındaki oyuncusu Rigoberto Rivas ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. Düzenlenen imza törenine Başkan Vekilimiz Aydın Toksöz ve Teknik Direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Rigoberto Rivas'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" denildi. 

        DHA-Spor Türkiye-Hatay Samim SELÇUK

        2023-09-07 23:04:55

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