Shell Türkiye ve STK'ların iş birliğiyle afet bölgesinde destek merkezleri açıldı SHELLTürkiye,6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgelerinde sivil toplum kuruluşları iş birliğiyle çocuklar, gençler ve kadınlara destek olmak için Hatay Aşağı Ekinci-1 Konteyner Kent Shell Öğrenim Birimi, Belen Basketbol Köyü Konteyner Kent Shell Destek Merkezi ve Hatay İzmir Konteyner Kent Shell Mor Yerleşke'nin açılışını gerçekleştirdi.Shell, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile deprem bölgesi için dayanışma ağı oluşturdu. Aynı zamanda 'Kadınların Elinden' sosyal girişimi iş birliğiyle depremden etkilenen kadın girişimcilerin ürünlerini Shell Select Marketlerde satışa sunarak, gelir elde etmelerini sağlıyor.Hatay Aşağı Ekinci 1 Konteyner Kent'te TEGV iş birliğiyle kurulan Shell Öğrenim Birimi, Belen'deki Basketbol Köyü Konteyner Kent'te TOG iş birliğiyle kurulan Shell Destek Merkezi ve Hatay İzmir Konteyner Kent'teki TKDF Shell Mor Yerleşke'nin açılışları 7 Eylül´de yapıldı."BİR YANDA HÜZÜN AMA ÖBÜR TARAFTAN DA İLERİYE DOĞRU ÜMİT HİSSEDİYORUZ"Açılışlar sebebiyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Shell Türkiye Ülke Başkanı Ahmet Erdem, başlattıkları dayanışma hareketinin güçlenerek devam ettiğine işaret ederek "6 Şubat depremlerinden sonra tepkimiz insanların enkaz altından çıkarılabilmesi, çıkanların da hayatlarını sürdürebilmesi için bölgenin enerji ve akaryakıt ihtiyacını karşılamak yönünde oldu. Bu yönde çok yoğun çalıştık. O dönemde ayrıca diğer ürünlerimizle ve maddi olarak da destekte bulunmaya çalıştık. Daha sonra kalıcı olarak uzun vadeli neler yapabiliriz diye baktığımızda bölgede en çok etkilenen kesimlerin çocuklar, gençler ve kadınlar olduğunu gördük. Bu çerçevede de 3 tane sivil toplum kuruluşuyla çalıştık; 4 ilimizde 20 noktada psikolojik ve sosyal destek eğitim merkezleri kurma kararı aldık. Toplum Gönüllüleri Vakfı, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu´yla bu noktaları oluşturduk. Bugün bunların birkaç güzel örneğini görme şansımız oldu. Tabii her bu bölgeye geldiğimiz gibi bir yanda hüzün ama öbür taraftan da ileriye doğru ümit hissediyoruz. Çocuklara, kadınlara, gençlere faydalı olduğumuzu görmek bizi mutlu ediyor" dedi.'12 ÖĞRENİM BİRİMİNİN 8'İ TAMAMLANDI'İş birliğiyle, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Malatya'daki konteyner kentlerdeki toplam 12 öğrenim biriminin 8'inin tamamlandığını, 4'ünün ise kurulma aşamasında olduğunu belirten TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı ise "Shell Türkiye ile bir süredir deprem bölgesinde konteyner kentlerde öğrenim birimleri açmak üzere çalışmaları sürdürüyorduk. Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Antakya'da Hatay'da toplam 12 öğrenim biriminin 8'i tamamlandı. 4'ünün planlaması ve kurulum aşaması devam ediyor" ifadelerini kullandı.Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Müdürü Ayşe Kırımlı da Kahramanmaraş ve Hatay'da 6-17 yaş ve 18-25 yaş arasındaki çocuklar ve gençler için Shell Türkiye iş birliğiyle 2 destek merkezi kurulduğunu ifade ederek "Bugün şu anda Hatay'da Belen'deyiz. Belen'de Türkiye Toplum Gönüllüleri Vakfı Shell Destek Merkezi´nin açılışındayız. Bu merkezi Shell Türkiye'nin katkılarıyla gerçekleştirdik. Depremin birinci gününden beri bölgedeyiz" diye konuştu.Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ise Shell Türkiye iş birliğiyle Hatay ve Malatya'da 6 Mor Yerleşke kurulduğunu ve bu merkezlerin kadınlara güvenli bir alan sunduğunu söyleyerek "Bu bölgede özellikle 6 yerleşke yapıyoruz. Bu 6 yerleşkenin tamamını finanse etti Shell. Mor Yerleşke'nin ana işlevi kadınların, yaşlıların, engellilerin ve çocukların bu süreçte güvenli alanlar içerisinde yer almasıydı. Shell ile 1 yıllık bir birlikteliğimiz olacak. Bu 1 yılda Mor Yerleşkelerde bu güvenli alanlarda kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler yararlanacak" dedi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez DHA

Demirören Haber Ajansı Giriş: 08.09.2023 - 14:51 Güncelleme: 08.09.2023 - 14:51 facebook

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