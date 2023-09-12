Depremde ağır hasar alan İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dinamitle yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesinde, felaketin üzerinden 7 ay geçmesine karşın ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun´da iş makineleriyle yapılan ağır hasarlı bina yıkımında İlçe Sağlık Müdürlüğü binası için ilk kez dinamit kullanılmasına karar verildi. İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çay Mahallesi´ndeki İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının kontrollü patlatma yöntemiyle yıkımının gerçekleştirileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demiryürek, "Bahse konu binanın yıkılabilmesi maksadıyla saat 15.00´ten itibaren emniyet güçlerimiz binanın etrafında bulunan cadde ve sokaklarda gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Emniyet güçlerimizin yönlendirmesi doğrultusunda gerekli kurallara uyulması, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından esastır. Aynı zamanda bölgede patlatma öncesinde elektrik ve doğalgaz hattı kesilecek. Binanın hiç kimseye zarar vermeden yıkımı amacıyla gerçekleştireceğimiz bu yöntemle, güvenlik ve emniyet güçlerimizin yönlendirmelerine mutlaka riayet etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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