Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Depremde ağır hasar alan İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dinamitle yıkıldı

        KAHRAMANMARAŞmerkezlibüyük depremlerde ağır hasar alan Hatay'ın İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü binası çevre güvenliği sağlandıktan sonra dinamit kullanılarak yıkıldı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2023 - 19:28 Güncelleme: 12.09.2023 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ağır hasar alan İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü binası dinamitle yıkıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin vurduğu Hatay´ın İskenderun ilçesinde, felaketin üzerinden 7 ay geçmesine karşın ağır hasarlı binaların yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. İskenderun´da iş makineleriyle yapılan ağır hasarlı bina yıkımında İlçe Sağlık Müdürlüğü binası için ilk kez dinamit kullanılmasına karar verildi. İlçe Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Çay Mahallesi´ndeki İlçe Sağlık Müdürlüğü binasının kontrollü patlatma yöntemiyle yıkımının gerçekleştirileceğini belirtti.

        Sosyal medya hesabından açıklama yapan Demiryürek, "Bahse konu binanın yıkılabilmesi maksadıyla saat 15.00´ten itibaren emniyet güçlerimiz binanın etrafında bulunan cadde ve sokaklarda gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Emniyet güçlerimizin yönlendirmesi doğrultusunda gerekli kurallara uyulması, kendi can ve mal güvenliğimiz açısından esastır. Aynı zamanda bölgede patlatma öncesinde elektrik ve doğalgaz hattı kesilecek. Binanın hiç kimseye zarar vermeden yıkımı amacıyla gerçekleştireceğimiz bu yöntemle, güvenlik ve emniyet güçlerimizin yönlendirmelerine mutlaka riayet etmeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

        DİNAMİT KULLANILDI

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Başkan Biden hakkında resmi azil soruşturması çağrısı
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Şehit polisle ilgili soruşturmada ifadeler ortaya çıktı!
        Tatsız prova!
        Tatsız prova!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Hawaii'de Kilauea Yanardağı yeniden faaliyete geçti
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Covid-19 sonrası geçmeyen koku kaybı unutkanlık nedeni!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Kuntz'dan oyuncularına sert sözler!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'da sel felaketi: Can kaybı artıyor!
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Libya'yı vuran Daniel fırtınası Türkiye'yi etkiler mi?
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Mutfaktaki patlamayla balkondan düşmüştü! Nedeni belli oldu!
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Türk bilim insanları literatüre kazandırdı
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! İki bölgede şiddetli sağanak!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Eğlence mekanında zorla 'fahiş hesap' tahsilatı!
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Putin'den Elon Musk'a övgüler
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Yatırımcı sayısı 7 milyonu aştı
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Bakan Şimşek'ten ihracat açıklaması
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Fas'taki depremde can kaybı artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        Alzheimer gelişmekte olan ülkelerde hızla artıyor!
        İnşaat maliyetinde sert artış
        İnşaat maliyetinde sert artış

        Benzer Haberler

        Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret
        Belen'deki Beyaz Melek Bakım Merkezine ziyaret
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı
        Samandağ Kaymakamı Emre Dündar göreve başladı
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Depremde işletmesi yıkılan Hasan usta, öcce dürümü müşterilerine tezgahta s...
        Depremde işletmesi yıkılan Hasan usta, öcce dürümü müşterilerine tezgahta s...
        Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da 3 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
        Hatay'da oto hırsızlığı şüphelisi tutuklandı