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        Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

        HATAY'ınİskenderunilçesinde bir demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi öldü, 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 01:28 Güncelleme: 15.09.2023 - 01:28
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        Demir-çelik fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı
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        Olay, akşam saatlerinde İskederun Organize Sanayi Bölgesi'nde bir demir-çelik fabrikasında meydana geldi. Demir kesme işlemi sırasında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralanan 4 işçi, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerden ağır yaralı olan Ömer Faruk Güleç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 işçinin tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Hayatını kaybeden Güleç'in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

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