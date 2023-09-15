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        Hatay'da 11 Haftalık hamile doktora saldırı

        HATAY'dakiDefneDevlet Hastanesi'nde görevli 11 aylık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K, sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadının saldırısına uğradı. Kadın doktor, fiziki saldırı sonucu 1 hafta iş göremez raporu alırken, saldırgan ise gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 03:57 Güncelleme: 15.09.2023 - 03:57
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        Hatay'da 11 Haftalık hamile doktora saldırı
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        Olay, gündüz saatlerinde Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi.

        Şikayet üzerine harekete geçen polis, şüpheliyi gözaltına aldı. Doktora gerçekleşen saldırı nedeniyle Hatay Tabip Odası'nın 1 günlük iş bırakma eylemi yapacağı öğrenildi. 

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