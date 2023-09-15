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        Hatay'da sağlık çalışanları şiddete karşı iş bıraktı

        HATAY'da dün,11 haftalık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K'nın, sırası gelmeden muayene olmak isteyen G.T. isimli kadının saldırısına uğramasına tepki gösteren sağlık çalışanları 1 gün iş bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 19:23 Güncelleme: 15.09.2023 - 19:25
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        Hatay'da sağlık çalışanları şiddete karşı iş bıraktı
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        HATAY'da dün,11 haftalık hamile Dermatoloji Uzmanı Dr. K.E.K'nın, sırası gelmeden muayene olmak isteyen G.T. isimli kadının saldırısına uğramasına tepki gösteren sağlık çalışanları 1 gün iş bıraktı.

        Olay, dün Defne Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede Dermatoloji Uzmanı olarak görev yapan Dr. K.E.K., sırası gelmeden muayene olmak istediği öne sürülen G.T. isimli kadından sırasını beklemesi istedi. Buna sinirlenen kadın, 11 haftalık hamile doktora saldırdı. Yüzüne cisimler fırlattığı doktoru, ardından saçından tutup sürükleyen kadın, yumruk ve tekmelerle darbetti. Gebeliği tehlikeye giren kadın doktora 1 hafta iş göremez raporu verildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan G.T., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        'MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ'

        Saldırının ardından eylem kararı alan Hatay Tabip Odası, bugün 1 günlüğüne iş bıraktı. Doktorlar ve çok sayıda sendika üyesi sağlık çalışanı Defne Devlet Hastanesi önünde buluştu. Grup adına basın açıklamasını okuyan Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Sevdar Yılmaz, "Bugün Hatay´da, deprem bölgesinde Defne Devlet Hastanesinde sağlıkta şiddete karşı grevdeydik. Sağlık hizmeti üretmedik. Sağlıkta şiddet sona erene kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

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