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        Hatay'da 7 katlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı

        HATAY'da,depremlerde ağır hasar alan 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2023 - 20:00 Güncelleme: 15.09.2023 - 20:05
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        Hatay'da 7 katlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı
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        HATAY'da,depremlerde ağır hasar alan 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kentin en fazla hasar alan bölgelerinden Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi´ndeki 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı´nın da yıkım çalışması başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından apartmanın yıkım işlemi, kontrollü bir şekilde tamamladı.

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