Hatay'da 7 katlı apartman kontrollü şekilde yıkıldı

HATAY'da,depremlerde ağır hasar alan 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay´da yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda kentin en fazla hasar alan bölgelerinden Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi´ndeki 7 katlı Fitnat Köylü Apartmanı´nın da yıkım çalışması başladı. İş makineleriyle yapılan çalışmanın ardından apartmanın yıkım işlemi, kontrollü bir şekilde tamamladı.