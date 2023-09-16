Akdenizli balıkçılar, törenle denize açıldı

AKDENİZ'de15 Eylül'de sona eren av yasağının ardından Hatay'daki balıkçılar, Konacık Barınağı'nda düzenlenen törenle denize açıldı.

Depremin vurduğu Hatay'da Arsuz, Samandağ, İskenderun ve Dörtyol ilçelerindeki balıkçılar, 15 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle törenle denize açıldı. Arsuz ilçesindeki Konacık Barınağı'ndaki törene AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, Konacık Işıklı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Cuma Aslan, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Başkanı Celal Bilen ile çok sayıda davetli katıldı. Vali Mustafa Masatlı, kentte toplamda 369 balıkçı teknesi ve ruhsatlı 24 bin 600'den fazla balıkçının olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023-2024 av sezonu açılış konuşmasında deprem bölgesindeki balıkçıların da destekleneceği müjdesini verdiğini anımsatan Masatlı, "Akdeniz´de 7 ay boyunca balıkçılarımız rızıklarının peşinde koşacaklardır. Ülkemiz uzun sahil şeridi yaygın iç sular ve nehir sistemleriyle önemli balıkçılık merkezlerinden biridir. Balık avcılığı ve yetiştiriciliği bakımından zengin kaynaklara sahip olan ülkemize bu avantajları kullandığımızda sektörden daha fazla pay alacağından bir şüphem yok. Kaçak ve bilinçsiz avcılığın önüne hep birlikte geçebiliriz" dedi.

Hatay Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Celal Bilen ise Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında balıkçıların maddi ve manevi kayıplar yaşadığını belirtti. Bilen, balıkçı esnafı için ÖTV ve KDV'de indirim istedi.

Törene katılan protokol üyelerinin birlikte kestiği açılış kurdelesinin ardından balıkçılar teknelerini çalıştırdı, mavi sulara yöneldi. Programda, vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.