Reyhanlı´da 100 çift, toplu nikahla dünyaevine girdi

HATAY'ınReyhanlı ilçesinde, 100 nişanlı çift, Tayfur Sökmen Stadyumu'nda düzenlenen toplu nikah ve düğün töreniyle evlendi.

Reyhanlı Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile Hatay ve Konya Müftülüklerinin başlattığı `Hatay Toplu Düğün Projesi´ kapsamında ilçedeki Tayfur Sökmen Stadyumu'nda 100 çiftin katılımıyla toplu nikah ve düğün töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, çiftlerin aileleri ve birçok katıldı.

Törende konuşan Mehir Aile Derneği Başkanı Aburrahman Tekin, asrın deprem felaketinin ardından her ilde düğün yapma niyetiyle çalışmalara başladıklarını belirterek, "İlkini de Hatay´da yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Genç çiftlere de mutluluklar diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından temsilen seçilen iki çiftin nikahı protokol, üyelerinin şahitliği ile gerçekleştirildi. Zeybek ekibinin dans ettiği ve ilahi gruplarının konser verdiği törende genç çiftlere hediyeleri de verildi, havai fişekler atıldı.