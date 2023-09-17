Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Reyhanlı´da 100 çift, toplu nikahla dünyaevine girdi

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde, 100 nişanlı çift, Tayfur Sökmen Stadyumu'nda düzenlenen toplu nikah ve düğün töreniyle evlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 09:30 Güncelleme: 17.09.2023 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reyhanlı´da 100 çift, toplu nikahla dünyaevine girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınReyhanlı ilçesinde, 100 nişanlı çift, Tayfur Sökmen Stadyumu'nda düzenlenen toplu nikah ve düğün töreniyle evlendi.

        Reyhanlı Belediyesi, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı, Mehir Aile Derneği ile Hatay ve Konya Müftülüklerinin başlattığı `Hatay Toplu Düğün Projesi´ kapsamında ilçedeki Tayfur Sökmen Stadyumu'nda 100 çiftin katılımıyla toplu nikah ve düğün töreni düzenlendi. Törene, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, il protokolü, çiftlerin aileleri ve birçok katıldı.

        Törende konuşan Mehir Aile Derneği Başkanı Aburrahman Tekin, asrın deprem felaketinin ardından her ilde düğün yapma niyetiyle çalışmalara başladıklarını belirterek, "İlkini de Hatay´da yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Genç çiftlere de mutluluklar diliyorum" dedi.

        Konuşmaların ardından temsilen seçilen iki çiftin nikahı protokol, üyelerinin şahitliği ile gerçekleştirildi. Zeybek ekibinin dans ettiği ve ilahi gruplarının konser verdiği törende genç çiftlere hediyeleri de verildi, havai fişekler atıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        İzmir'de yangına müdahale eden helikopter baraja düştü!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Filenin Sultanları'ndan ikide iki!
        Tarih Bezeli kültür yolu
        Tarih Bezeli kültür yolu
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        FETÖ'den ihraç doktorun çocuklara 'cinsel istismar' tuzağı
        O artık öğretmen
        O artık öğretmen
        Aslan 4 köşe!
        Aslan 4 köşe!
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Afyon'da otelin bahçesine helikopter düştü
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        4 ilde orman yangını çıktı!
        4 ilde orman yangını çıktı!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        B12 eksikliği öğrenme güçlüğü yapıyor!
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        Eleştirmenlere göre 2000'lerin 'korku'nçları
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TIR'dan düşen demir parçası, araçların lastiklerini patlattı!
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        TÜRKSAT 6A'da uzaya fırlatma tarihi belli oldu
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Kira cinayeti bitmiyor! Eski kiracıdan 20 bıçak darbesi!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Yaralıya tavanına uçtuğu aracın üzerinde müdahale!
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        Tepkilere dayanamadı, istifa etti
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        O kentimizde sahiller yine doldu!
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Libya'da toplu mezarlar kazıldı
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıkıp Damla'yı öldürdü!
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi
        Savatra'da toplu çocuk mezarı tespit edildi

        Benzer Haberler

        Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı
        Hatay'da 100 depremzede çift için toplu nikah töreni yapıldı
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Hatay'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 2 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Hatay'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Akdenizli balıkçılar, törenle denize açıldı
        Akdenizli balıkçılar, törenle denize açıldı