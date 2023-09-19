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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

        Hatayspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:04 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:05
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        Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
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        Hatayspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında ilk 11´de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi.

        Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü Yeni Mersin Stadyumu´nda oynanacak.

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