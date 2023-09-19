Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Hatayspor,Süper Lig´in 6´ncı haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
TFF Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri´nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Fatih Karagümrük maçında ilk 11´de forma giyen futbolcular rejenerasyon antrenmanı gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor ile Trabzonspor arasındaki karşılaşma 25 Eylül Pazartesi günü Yeni Mersin Stadyumu´nda oynanacak.