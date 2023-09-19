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        Hatay'da 30 milyon lira değerindeki yardım kolilerini depolayan şüpheli yakalandı

        HATAY'ınDörtyol ilçesinde, depremzedelere ulaştırılması gereken yaklaşık 30 milyon lira değerindeki yardım kolilerini depoda saklayıp sattığı öne sürülen Celal Yıldız (44), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 14:15 Güncelleme: 19.09.2023 - 14:20
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        Hatay'da 30 milyon lira değerindeki yardım kolilerini depolayan şüpheli yakalandı
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        HATAY'ınDörtyol ilçesinde, depremzedelere ulaştırılması gereken yaklaşık 30 milyon lira değerindeki yardım kolilerini depoda saklayıp sattığı öne sürülen Celal Yıldız (44), yakalanıp, tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı. İhbar doğrultusunda Özerli Mahallesi'nde bir binanın alt katındaki depoya 7 Eylül'de baskın yapıldı. Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi. Malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Olayla ilgili soruşturmayı sürdüren ekipler, ilçede Ocaklı, Kışla ve Çaylı mahallelerinde yeni depolar belirledi. Depolara yapılan baskınlarda yine yardım malzemeleri ele geçirildi.

        Şüphelilerden Celal Yıldız, saklandığı adrese yapılan baskında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız, tutuklandı.

        Depolarda ele geçirilen 5 TIR yardım malzemesinin piyasa değerinin 30 milyon TL olduğu bildirildi. El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

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