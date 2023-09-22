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        Rönesans Rezidans'ın mühendisi tutuklandı

        HATAY'da,Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak yüzlerce insana mezar olan Rönesas Rezidans'ın mühendislerinden E.D. (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 21:36 Güncelleme: 22.09.2023 - 21:40
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        Rönesans Rezidans'ın mühendisi tutuklandı
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        HATAY'da,Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılarak yüzlerce insana mezar olan Rönesas Rezidans'ın mühendislerinden E.D. (47), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlanıp, 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan, 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, milli hentbolcu Cemal Kütahya ile oğlunun da yaşamını yitirdiği rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun, İstanbul Havalimanı'nda 10 Şubat günü yakalanıp, tutuklandı. Rezidansın yapı denetim sorumlusu Ali Onur Çinçinoğlu ise 21 Mart'ta tutuklandı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosunca, depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturma kapsamında rezidansın mühendislerinden E.D. hakkında önceki gün yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan şüpheli, sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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