Vincenzo Montella, ilk ziyaretini Hatayspor´a yaptı A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri´nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor´u ziyaret etti.

A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri´nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor´u ziyaret etti.

Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor´a gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella´yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella´nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor´a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.