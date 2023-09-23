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        Vincenzo Montella, ilk ziyaretini Hatayspor´a yaptı

        A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri´nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor´u ziyaret etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 15:48 Güncelleme: 23.09.2023 - 15:50
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        Vincenzo Montella, ilk ziyaretini Hatayspor´a yaptı
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        A Milli Futbol Takım Teknik Direktörlüğü görevine getirilen Vincenzo Montella, TFF Riva Hasan Doğan Kamp Tesisleri´nde antrenmanlarını sürdüren Hatayspor´u ziyaret etti.

        Vincenzo Montella, milli takım teknik direktörlüğüne getirilmesinin ardından ilk ziyaretini Hatayspor´a gerçekleştirdi. İtalyan teknik adamı, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel karşıladı. Montella´yı tebrik eden Demirel, milli takımın başarısı için herkesin Montella´nın yanında olduğunu belirtti. Montella da Hatayspor´a Süper Lig'de başarı dileklerini iletti.

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