Hatay´da 2 kişi, serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

HATAY´ınAltınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti´ne giren Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi´nde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişi, öğle saatlerinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti´ne girdi. Bir süre gölette yüzen kişilerin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin, boğulduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.