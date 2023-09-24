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        Hatay´da 2 kişi, serinlemek için girdikleri gölette boğuldu

        HATAY´ınAltınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti´ne giren Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:05
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        Hatay´da 2 kişi, serinlemek için girdikleri gölette boğuldu
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        HATAY´ınAltınözü ilçesinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti´ne giren Suriye uyruklu 2 kişi hayatını kaybetti.

        Altınözü Boynuyoğun Geçici Barınma Merkezi´nde yaşayan Suriye uyruklu 2 kişi, öğle saatlerinde serinlemek için Yarseli Baraj Göleti´ne girdi. Bir süre gölette yüzen kişilerin çırpınmaya başladığını gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan ve isimleri açıklanmayan 2 kişinin, boğulduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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