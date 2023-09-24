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        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı

        HATAY´dakontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 19:36 Güncelleme: 24.09.2023 - 19:40
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        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı
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        HATAY´dakontrollü yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Enkaz altında kalan operatör hayatını kaybetti, 3 işçiyi kurtarmak için de çalışma başlatıldı.

        Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi´nde 8 katlı bir bina için yapılan incelemeler sonunda ağır hasarlı raporu verilerek yıkım kararı alındı. Bina bigün alınan tedbirlerin ardından kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Ancak, yıkım sırasında 8 katlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörünün cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kaldıkları belirlenen 3 işçinin kurtarılması için de çalışma başlatıldı.

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