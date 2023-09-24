Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı (2)
3İŞÇİHAFİF YARALI KURTARILDI
Hatay´ın Antakya ilçesi bağlı Odabaşı Mahallesi´nde ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden ekskavatör operatörünün Berkay Ten olduğu belirlendi. Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi.
2 TEMMUZ GÜNÜ 'ENZAKDAYIM' PAYLAŞIMI YAPMIŞ
Olayda hayatını kaybeden ekskavatör operatörü Ten'in geçen 2 Temmuz günü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafının altına 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' yazılı not yazdığı görüldü.