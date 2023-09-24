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        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 23:20 Güncelleme: 24.09.2023 - 23:25
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        Ağır hasarlı bina yıkım sırasında iş makinesinin üzerine devrildi; operatör öldü, 3 yaralı (2)
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        3İŞÇİHAFİF YARALI KURTARILDI

        Hatay´ın Antakya ilçesi bağlı Odabaşı Mahallesi´nde ağır hasarlı 8 katlı binanın yıkım esnasında iş makinesinin üzerine çökmesi sonucu hayatını kaybeden ekskavatör operatörünün Berkay Ten olduğu belirlendi. Ten'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, enkazdaki 3 işçinin de hafif yaralı olarak kurtarıldığı öğrenildi. 

        2 TEMMUZ GÜNÜ 'ENZAKDAYIM' PAYLAŞIMI YAPMIŞ

        Olayda hayatını kaybeden ekskavatör operatörü Ten'in geçen 2 Temmuz günü sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafının altına 'Enkaz altındayım canım belki başka bahara' yazılı not yazdığı görüldü.

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