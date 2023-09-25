Hasarlı binanın yıkımı sırasında enkaz altında kalan operatör, Gümüşhane´defnedildi

HATAY´ınAntakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi´nde yıkım çalışmaları esnasında çöken binanın enkazı altında kalarak hayatını kaybeden iş makinesi operatörü Berkay Ten´in (23) cenazesi, memleketi Gümüşhane´de defnedildi.

Merkez Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi´nde dün kontrollü olarak yıkılan 8 katlı ağır hasarlı bina, iş makinesinin üstüne devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan çalışma sonucu iş makinesi operatörü Berkay Ten´in cansız bedenine ulaştı. Enkaz altında kalan 3 işçi ise hafif yaralı halde kurtarıldı. Ten´in cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Yaralı işçiler ise hastanede tedavi altına alındı.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Ten´in cenazesi bugün yapılan işlemlerin ardından memleketi Gümüşhane´ye gönderildi. İkindi namazına müteakip Kürtün ilçesi Günyüzü Köyü´nde düzenlenen cenaze törenine ilçe Kaymakamı Okan Dağlı ve aile mensupları katıldı. Ten´in cenazesi kılınan namazın ardından Günyüzü Köyü Mezarlığı´nda defnedildi. Kürtün Kaymakamı Okan Dağlı defin töreninin ardından aileye taziyelerini iletti.