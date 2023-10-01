İskenderun Körfezi'ndeki hortumlar kamerada HATAY'ınİskenderunilçesi açıklarında oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

HATAY'ınİskenderunilçesi açıklarında oluşan çok sayıda hortum, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji'nin yağışlı hava uyarısının ardından İskenderun'da, sabahın erken saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak ile İskenderun Körfezi açıklarında çok sayıda hortum oluştu. Hortumlar, denizdeki gemiciler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.