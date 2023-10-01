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        İskenderun'da işaret fişeği paniği

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 12:07 Güncelleme: 01.10.2023 - 12:10
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        İskenderun'da işaret fişeği paniği
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        UfukAKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay)-HATAY'ınİskenderun ilçesinde deniz kıyısına yakın bölgeye düşen işaret fişekleri, paniğe neden oldu.

        Gökyüzünde beliren işaret fişeklerini görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Büyük panik yaşanırken, çevredekiler o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Çekim yapan bir kadının, "Bu ne ya? Bunlar yangın mı çıkarıyorlar acaba?" dediği de duyuldu. Bir süre gökyüzünde süzülen fişekler daha sonra yere düştü. Fişekleri kimin ve neden ateşlediği bilinmiyor.

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