Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı

        HATAY'ınArsuz ilçesinde Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 20:59 Güncelleme: 01.10.2023 - 21:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş insanı babasını öldürdü, annesini ise yaraladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        HATAY'ınArsuz ilçesinde Mehmet Ali Sağır, tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı bıçaklayarak öldürdü, annesi Aysel Sağır'ı ise yaraladı. 

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre iş insanı olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile henüz bilinmeyen bir nedenle evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçak ile babası ve annesine saldırdı. Anne ve babasını bıçakla yaralayan Mehmet Ali Sağır, daha sonra olay yerinden kaçtı. Kavga seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı.  

        Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Görevimiz yeni ve sivil bir anayasa
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        İstanbul Havalimanı'nda bazı seferler iptal
        Beşiktaş hayata döndü!
        Beşiktaş hayata döndü!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Yeni yasama yılı başladı
        Yeni yasama yılı başladı
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Bu acıya yürek dayanmaz! Bebeği traktörün altına kaldı
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Hain saldırı sonrası siyasilerden sert tepki
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Derbide zafer Kasımpaşa'nın!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        Teröristlerin hain saldırı girişimi önlendi!
        En samimi en net cevapları arayacak
        En samimi en net cevapları arayacak
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Çok sayıda ilde şiddetli yağış bekleniyor!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        Celadet Moralıgil cinayetinde, katili para için kaçırdılar!
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"

        Benzer Haberler

        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da 2 katlı metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi
        Hatay'da Karakucak Güreşleri düzenlendi
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı
        Hatay'da ağır hasarlı 4 bina kontrollü şekilde yıkıldı
        İskenderun'da işaret fişeği paniği
        İskenderun'da işaret fişeği paniği
        İskenderun Körfezi'ndeki hortumlar kamerada
        İskenderun Körfezi'ndeki hortumlar kamerada
        Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri t...
        Hatay'daki iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili yakalanan iki zanlıdan biri t...