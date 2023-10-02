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        İş insanı babasını öldürüp, annesini yaralayan şüpheli tutuklandı

        HATAY'da,tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı (64) bıçaklayarak öldürüp, annesi Aysel Sağır'ı yaralayan Mehmet Ali Sağır (24), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 16:29 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:30
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        İş insanı babasını öldürüp, annesini yaralayan şüpheli tutuklandı
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        HATAY'da,tartıştığı iş insanı babası Haşim Sağır'ı (64) bıçaklayarak öldürüp, annesi Aysel Sağır'ı yaralayan Mehmet Ali Sağır (24), tutuklandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ali Sağır, iddiaya göre, restoran işletmecisi ve Akdeniz İş Adamları Derneği üyesi olan babası Haşim Sağır ve annesi Aysel Sağır ile evde, henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mehmet Ali Sağır, eline geçirdiği bıçakla babasıyla annesine saldırdı. Anne-babasını yaralayan Sağır, daha sonra kaçtı. Kavga seslerini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sağır çifti ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Haşim Sağır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, eşinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Cinayet şüphelisi Mehmet Ali Sağır, polis tarafından gözaltına alındı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mehmet Ali Sağır, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

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