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        İstinat duvarı çadırının üzerine çöktü, hayatını kaybetti

        HATAY´ınYayladağı ilçesinde yoğun yağışların ardından yaşadığı çadırın üzerine çöken istinat duvarının altında kalan Durmuş Kafa (60), yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 16:25 Güncelleme: 03.10.2023 - 16:30
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        İstinat duvarı çadırının üzerine çöktü, hayatını kaybetti
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        HATAY´ınYayladağı ilçesinde yoğun yağışların ardından yaşadığı çadırın üzerine çöken istinat duvarının altında kalan Durmuş Kafa (60), yaşamını yitirdi.

        Durmuş Kafa, 6 Şubat depremlerinin ardından kurduğu çadırda kalmaya başladı. Kafa, gece yoğun yağışın görüldüğü bölgede yaşadığı çadırın üst tarafındaki istinat duvarının çökmesiyle yaralandı. Gürültüyü duyan vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, düşen duvarın parçalarını kaldırdı. Durmuş Kafa'ya ulaşan ekipler, hayatını kaybettiğini belirledi. Kafa, bugün öğlen kılınan cenaze namazının ardından Ayışığı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.  

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