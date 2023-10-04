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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

        HATAY'ınSamandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 11:15 Güncelleme: 04.10.2023 - 11:15
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        Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem
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        HATAY'ınSamandağ ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10.58'de merkez üssü Hatay'ın Samandağ ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10.81 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde de hissedildi. Depremde, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

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