İskenderun'da angus nakil sırasında kaçtı, ekipler seferber oldu HATAY'da İskenderunLimanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan biri kaçtı. Araçların arasında koşup, paniğe neden olan angus ekipler tarafından yakalandı.

HATAY'da İskenderunLimanı'na gemiyle getirilip, TIR'a yüklenen anguslardan biri kaçtı. Araçların arasında koşup, paniğe neden olan angus ekipler tarafından yakalandı.

İskenderun Limanı'na yurt dışından getirilen anguslarlardan biri, TIR'a nakli sırasında kaçtı. İlçe merkezindeki sokaklarda koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Kısa süreli paniğe neden olan angus, sazlıkların arasına kaçıp gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, angusu yakaladı.