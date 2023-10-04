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        Ambulansın tekeri çukura saplandı; yardıma vatandaşlar koştu

        HATAY'ınİskenderun ilçesinde, vakaya giden ambulansın tekeri, yağmur nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı. Hareket edemeyen ambulans, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 23:34 Güncelleme: 04.10.2023 - 23:35
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        Ambulansın tekeri çukura saplandı; yardıma vatandaşlar koştu
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        HATAY'ınİskenderun ilçesinde, vakaya giden ambulansın tekeri, yağmur nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı. Hareket edemeyen ambulans, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldırımtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta almaya giden ambulansın tekeri, yağmur nedeniyle yolda oluşan çukura saplandı. Hareket edemeyen ambulansı gören vatandaşlar, yardıma koştu. Ambulans, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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