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        Hatay'da, çadırları yanan depremzede aileye kaymakamlıktan konteyner desteği

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kendilerine ait 5 çadırı yanan aile, kaymakamlığın verdiği konteynere yerleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 04:20 Güncelleme: 05.10.2023 - 04:25
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        Hatay'da, çadırları yanan depremzede aileye kaymakamlıktan konteyner desteği
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde kendilerine ait 5 çadırı yanan aile, kaymakamlığın verdiği konteynere yerleştirildi.

        İlçeye bağlı Kuşalanı Mahallesi'nde evleri depremden hasar gören Oğur ailesi, kendi imkanlarıyla elde ettikleri çadırlarda yaşamaya başladı. Oğur ailesinin yaşadığı çadırlarda dün saat 16.00 sıralarında bilinmeyen neden yangın çıktı. 5 çadırı saran alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kullanılamaz hale gelen çadırlar için Samandağ Kaymakamlığı seferber oldu. Kaymakam Emre Dündar ve beraberindeki heyet, Oğur ailesini ziyaret etti. Kaymakamlık tarafından aileye ranza, yatak, gıda, hijyen, giyim ve konteyner desteği yapıldığı bildirildi.

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