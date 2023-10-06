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        Meslek liseliler turunçlu çikolata üretti; 'Sahilin İncisi' adı ile tescillendi

        HATAY'damesleklisesi öğrencilerinin ürettiği turunçlu çikolata, 'Sahilin İncisi' adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 10:55 Güncelleme: 06.10.2023 - 11:00
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        Meslek liseliler turunçlu çikolata üretti; 'Sahilin İncisi' adı ile tescillendi
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        HATAY'damesleklisesi öğrencilerinin ürettiği turunçlu çikolata, 'Sahilin İncisi' adı ile Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillendi.

        İskenderun Sahil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Akdeniz Bölgesi'nde fazlaca bulunan ve bölgede reçel olarak katma değer katılan turunçtan çikolata üretti. Üretilen çikolatalara, İskenderun'u anımsatması için 'Sahilin İncisi' ismi konuldu. Çikolata, Türk Patent ve Marka Kurumu'nca da tescillendi.

        Bölüm öğretmeni Neslihan Tuncer, "Reçel haline getirilen turunçların içine bütün fındık koyarak, üstüne çikolata kaplayıp, hazırladığımız ürünümüzdür. Unla kaplama işlemlerini yaptıktan sonra belli bir süre bekleyip, paketleme işlemi yapıldıktan sonra yemeye hazır hale gelmiştir. 'Sahilin İncisi' adını verdiği ürünümüz tescillenmiştir" dedi. Turuncun artık çikolata olarak da tüketileceğine dikkat çeken Tuncer, "Üretimimizin bize ait bir ürün olmasını istedik. Bundan dolayı turunç reçeli kullanarak, çikolata hazırlayıp ve bununla alakalı hazırlık aşamaları gerçekleştirdik" diye konuştu.

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