Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kurulan 'sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı

        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesine, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nca (KASTOB) inşa edilen 'sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:13 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kurulan 'sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞmerkezlidepremlerin vurduğu Hatay'ın Samandağ ilçesine, Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu'nca (KASTOB) inşa edilen 'sivil toplum köyü', madenciler korosu eşliğinde açıldı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde, KASTOB tarafından yapımı tamamlanan 30'ar metrekarelik 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan 'sivil toplum köyü'nün açılışı için tören düzenlendi. Törene, arama-kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen madenciler ile enkazdan çıkarılan ailelerin duygusal buluşmaları damga vurdu. Madenciler korusu moral konseri verirken, depremzedeler de eşlik etti. KASTOB Genel Başkanı Nevzat Duyar, Artvin'den Zonguldak'a kadar 24 ilin federasyon başkanları ile her zaman depremzedelerin yanında olduklarını, diğer STK'lara örnek teşkil etmek için 'sivil toplum köyü'nü kurduklarını söyledi. Duyar, bölgede yardım çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Hatay Dernekler Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Şakir Dağdelen ve Antakya Derneği Başkanı Ahmet Kara da Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığını belirterek, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sürüyor
        Hatay'da depremde zarar gören iki müze onarılıyor
        Hatay'da depremde zarar gören iki müze onarılıyor
        SURİYE'DE REJİM GÜÇLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 7 YARALI
        SURİYE'DE REJİM GÜÇLERİ SİVİLLERİ HEDEF ALDI: 7 YARALI
        Hatay'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Hatay'da 12 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
        Hatay'da iş yerinde 1051 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
        Hatay'da iş yerinde 1051 uyuşturucu hap bulunan zanlı gözaltına alındı
        Hatay'da 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan "Sivil Toplum Köyü" aç...
        Hatay'da 176 prefabrik yapı ve sosyal alandan oluşan "Sivil Toplum Köyü" aç...