Şehit Uzman Çavuş Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı

PENÇE-KilitHarekatBölgesi'nde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Pençe- Kilit Harekat Bölgesi'nde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, hastaneye sevk edildi. Çakmak, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Acı haber, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki eve ulaştı. Aile üyeleri, cenaze töreni için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Şehit Çakmak için Ebu Zer Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Vali Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin annesi ve babası, cenazede güçlükle ayakta durabildi. Şehit Çakmak'ın naaşı, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı'nda defnedildi.