Depremde enkazdan 8'inci günde çıkarıldı, 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti KAHRAMANMARAŞmerkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altından 8'inci günde yaralı olarak kurtarılan ve ayakları kesilen Tolga Fakıoğlu (34), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

KAHRAMANMARAŞmerkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde enkaz altından 8'inci günde yaralı olarak kurtarılan ve ayakları kesilen Tolga Fakıoğlu (34), 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti.

Defne ilçesindeki evinde 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli büyük depremlere yakalanan Tolga Fakıoğlu, ailesiyle birlikte enkaz altında kaldı. Fakıoğlu'nun anne ve babası hayatını kaybetti. Kendisi ise 8'nci günde yaralı çıkartıldı. Enkazların altında kalan ayakları kesilen Tolga Fakıoğlu, 8 aylık yaşam mücadelesini kaybetti. Fakıoğlu yarın öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Antakya Asri Mezarlığı´na defnedilecek.