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        Hatay'da sağanak; ev ve iş yerleri su ile doldu

        HATAY'ınİskenderunile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.10.2023 - 14:45 Güncelleme: 15.10.2023 - 14:50
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        Hatay'da sağanak; ev ve iş yerleri su ile doldu
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        HATAY'ınİskenderunile Payas ilçelerinde sağanak etkili oldu; yollar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı.

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından gece saatlerinden itibaren kentin kuzey kesimlerindeki ilçelerde sağanak etkili oldu. Bazı caddeler göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Sağanağın etkisi gündüz hafiflerken, belediye ekipleri tahliye çalışması yaptı.

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